ГУР запустил реестр «похитителей» детей из Украины. В нем более 200 чиновников РФ и Беларуси

ГУР запустило портал с информацией о должностных лицах из РФ и Беларуси, которые причастны к депортации детей из Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На специальном сайте «Война и санкции» Главного управления разведки Министерства обороны Украины создан отдельный раздел «Викрадачі дітей».

Раздел содержит список лиц, причастных к депортации украинских детей.

Сейчас на сайте собрана информация о более чем 200 чиновниках из России и Беларуси, которые принимали решение о незаконном вывозе украинских детей из временно оккупированных территорий Украины. А также данные об участниках «перевоспитательных» молодежных организаций, российских учебных заведениях и культуре, участвующих в процессах депортации.

Раздел портала содержит небольшое досье на каждого участника похищения детей, ссылки на новостные материалы, информацию о наличии санкций в отношении таких лиц.

Также там размещены сканкопии документов, подтверждающих депортацию детей.

Напомним, в Кремле придумали целую технологию депортации украинских детей.