В «Дії» появилось удостоверение ветерана

В мобильном приложении «Дія» теперь доступно удостоверение ветерана. Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook в среду, 5 июня.

Электронный документ могут получить:

— участники боевых действий;

— люди с инвалидностью в результате войны;

— участники войны;

— пострадавшие участники Революции достоинства;

— члены семьи погибших ветеранов войны;

— члены семьи погибших защитников Украины.

Для добавления удостоверения ветерана необходимо в приложении «Дія» пролистывать все электронные документы и нажать Дополнительный документ. Затем нужно выбрать Удостоверение ветерана. В течение нескольких минут документ появится в приложении.

Онлайн документ в «Дії» является аналогом бумажного.

В Минветеранов добавили, что использовать е-Удостоверение ветерана в «Дії» можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, в частности для бесплатного проезда в общественном транспорте, в учреждениях здравоохранения, в образовательной сфере; при обращении в центры предоставления административных услуг; при трудоустройстве и оформлении предпринимательской деятельности; при оформлении льгот, пособий и выплат.

Напомним, в «Дії» запустят функцию электронного бронирования.