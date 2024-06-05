Украине не запрещали сбивать боевые самолеты в воздушном пространстве РФ, — Белый дом

Украину не ограничивали в праве сбивать в российском воздушном пространстве боевые самолеты, которые представляют потенциальную угрозу, в частности запускают управляемые авиабомбы. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«Я просто хочу заметить, что в этом контексте существует определенная путаница. Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что украинская армия «может сбивать российские самолеты, которые представляют неизбежную угрозу». При этом Кирби напомнил, что Силы обороны Украины это уже делали в течение войны.

Напомним, Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ.