На Киевщине пройдут командно-штабные учения

В рамках Киева и области с 5 по 13 июня будут проводиться командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны Киева. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

По его словам, в ходе учений будут привлечены личный состав, военная техника и вооружение всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения врагом всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских ВРГ.

«В связи с проведением учений будут производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники», — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках напомнили гражданам о запрете производить фото и видеосъемку передвижения войск.

Напомним, в Германии стартовали масштабные учения НАТО.