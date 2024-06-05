«Мирный план» Пекина по Украине поддержали свыше 20 стран, — МИД Китая

Главный дипломат Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны, через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление дипломата.

Министр иностранных дел Китая заявил журналистам, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического урегулирования, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

Ван также заявил, что «условия еще не готовы для мирных переговоров», добавив, что Китай будет «принимать собственные решения» относительно участия во встречах по миру в Украине.

В то же время отмечается, что дипломат не коснулся основного требования Украины, чтобы Россия вывела свои войска со всей территории, аннексированной с 2014 года, до того, как могут начаться любые переговоры. Кроме того, президенты воюющих стран отказались вести переговоры друг с другом.

В документе содержится призыв к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной — альтернативы мирному плану Киева, который поддерживается западными странами и должен быть обсужден на встрече в Швейцарии в этом месяце. Россия не была приглашена.

По словам китайского министра, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который находился с визитом в Украине, также «приветствовал и одобрил» планы Пекина после встречи во вторник. Турция принимала последние прямые переговоры между Россией и Украиной в апреле 2022 года.

Напомним, Китай заявил, что будет продвигать свой мирный план по Украине.