До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, — Financial Times

Из-за российских обстрелов генерации Украины, до зимы жители страны, вероятно, будут проводить большую часть дня без света. Об этом сообщает Financial Times.

Первая кампания воздушных бомбардировок России зимой 2022-2023 годов была направлена на электрическую сеть страны, которую, по словам чиновников и экспертов, можно было относительно легко восстановить. Но последние обстрелы сосредоточены на тепловых и гидроэлектростанциях, которые будет гораздо сложнее и дороже отремонтировать, отстроить или заменить.

«Один украинский чиновник описал субботний удар (1 июня) как „разрушительный“, тогда как другой отметил, что, вероятно, до зимы жители будут проводить большую часть дня без света», — пишет газета.

Напомним, в Минэнерго объяснили, почему подняли тариф на свет для населения.