У Путина пригрозили иностранным инструкторам, которые будут работать в Украине

После того, как в СМИ появились сообщения о том, что на территории Украины могут работать инструкторы из других стран, в России начали разбрасываться угрозами.

В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина — Дмитрий Песков — заявил, что иностранные инструкторы, которые будут приезжать в Украину для тренировки военных «не будут иметь иммунитета» от российских ударов. Об этом пишет Sky News.

«Любые инструкторы, которые тренируют войска киевского режима, не имеют никакого иммунитета», — заявил рупор Кремля.

Издание отмечает, что сейчас ведутся переговоры о том, могут ли французские инструкторы вскоре быть направлены для поддержки работы тренировочных центров в Украине.

Напомним, США отказались помогать Украине в войне живой силой.