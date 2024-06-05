Байден допустил применение силы, если Китай нападет на Тайвань

США не хотят вмешиваться в конфликт Китая и Тайваня, однако не исключают, что могут применить силу. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью Time.

Так, на вопрос журналиста, планирует ли Америка вмешиваться в конфликт своей армией, Байден сказал, что «это будет зависеть от обстоятельств».

«Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус. Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе», — заявил Байден.

Такой неоднозначный ответ заставил журналиста еще раз переспросить, будут ли США отправлять свои войска на остров в случае вторжения.

«Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и так далее», — ответил Байден.

При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, означает ли это, что США будут защищать Тайвань со своих баз на Филиппинах и в Японии.

Напомним, Китай пригрозил «раздавить» независимость Тайваня.