США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Во вторник, 4 июня, США запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, она стартовала с базы Ванденберг, которая находится в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба командования Космических сил США.

Тестовый запуск провели на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Россией, в частности, из-за продолжения российской агрессии против Украины. Впрочем, сами американцы утверждают, что «испытания не являются результатом текущих мировых событий».

«Этот испытательный запуск является частью регулярных и периодических мероприятий, направленных на то, чтобы продемонстрировать, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников», — говорится в официальном заявлении.

Minuteman III является достаточно старой ракетой, которая стоит на вооружении с 1970 года. По состоянию на 2023 год она оставалась единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования на вооружении США.

С помощью Minuteman III можно нанести удары по территории России: в открытых источниках указывается дальность ракеты в 14 тыс. км. Стоит также добавить, что Minuteman III неоднократно модернизировали. Одно из последних испытаний ракеты провели осенью 2023-го.

Напомним, Путин хочет привлечь Беларусь к ядерным учениям России.