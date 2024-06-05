Ученые высчитали, сколько войн идет в мире

Эксперты из Программы данных о конфликтах Уппсальского университета в Швеции бьют тревогу. По их словам, в мире зафиксировано рекордное число вооруженных конфликтов с начала сбора данных в 1946-м году.

Сообщается, что по итогам 2023-го года насчитали 59 войн и столкновений, в которых участвуют государства.

Информируется, что прошлые пики фиксировались в 2020-м и 2022-м годах (по 56 конфликтов).

Указывается, что число потерь из-за связанного с конфликтами насилия сократилось вдвое по сравнению с 2022-м годом: с 310 до 154 тысяч. Объясняется это завершением войны в районе Тыграй в Эфиопии.

Что касается войны в Украине, то, по словам ученых, в прошлом году на территории нашей страны погибла 71 тысяча людей.

Отмечается снижение общего числа потерь в результате одностороннего насилия против гражданского населения в прошлом году, однако тысячи мирных жителей стали жертвами этого типа насилия в конфликтах в Судане, Буркина-Фасо, Израиле и Мьянме.

Также сказано, что в конфликтах между группировками, в которых не участвует государство, известных как негосударственные конфликты, был некоторый спад: в 75 негосударственных конфликтах зафиксировано 20,9 тысяч жертв.

Уточняется, что большинство негосударственных конфликтов происходит в Латинской Америке, наиболее кровавые из которых наблюдались в Мексике и Бразилии, где насилие концентрируется в городах и вдоль основных маршрутов наркотрафика.

Впрочем, ожидается, что данный тип насилия также стал более распространенным в Европе, и в прошлом году был зафиксирован первый активный конфликт между бандами в регионе, когда две конкурирующие преступные группировки во французском городе Марсель устроили гангстерскую войну.

Ранее Папа Римский призвал остановить войну во всем мире.