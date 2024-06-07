Стало известно, как наш мозг перезагружается во время сна

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании выявили механизм перезагрузки мозга во время сна. Появились данные их отчета.

Указывается, что, несмотря на то, что сон критически важен для когнитивных функций, его действие на уровне нейронов оставалось неясным до последнего времени.

Сообщается, что одной из основных теорий оставалась гипотеза синаптического гомеостаза, согласно которой сон помогает сбалансировать активность синапсов, то есть связей между нейронами, действующих в часы бодрствования.

Подчеркивается, что без балансировки мозг не смог бы образовывать новые связи, которые необходимы для обучения.

Ученые использовали генетически модифицированных рыбок данио с генетически модифицированным мозгом, за которыми они следили в течение нескольких циклов сна и бодрствования, отслеживая синаптические изменения.

В результате выяснилось, что во время бодрствования клетки мозга приобретают больше связей, которые затем сбрасываются во время сна.

Информируется, что сокращение было более выраженным в первую половину ночи.

В работе говорится о том, что когда рыб лишали сна, их синаптические связи продолжали расти, пока им не давали отдохнуть, после чего перезагрузка повторялась.

Была при этом найдена вариабельность синаптических изменений среди разных типов нейронов.

Специалисты рассказали, что некоторые нейроны демонстрировали постоянную закономерность увеличения количества синапсов в течение дня и потери ночью, в то время как другие показывали противоположную картину.

Резюмируется, что данная изменчивость предполагает, что разные типы нейронов могут иметь разные роли или регуляторные механизмы во время сна.

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