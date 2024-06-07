Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, как наш мозг перезагружается во время сна

Стало известно, как наш мозг перезагружается во время сна

Александр Панько
07.06.24 02:31
93
Стало известно, как наш мозг перезагружается во время сна

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании выявили механизм перезагрузки мозга во время сна. Появились данные их отчета.

Указывается, что, несмотря на то, что сон критически важен для когнитивных функций, его действие на уровне нейронов оставалось неясным до последнего времени.

Сообщается, что одной из основных теорий оставалась гипотеза синаптического гомеостаза, согласно которой сон помогает сбалансировать активность синапсов, то есть связей между нейронами, действующих в часы бодрствования.

Подчеркивается, что без балансировки мозг не смог бы образовывать новые связи, которые необходимы для обучения.

Ученые использовали генетически модифицированных рыбок данио с генетически модифицированным мозгом, за которыми они следили в течение нескольких циклов сна и бодрствования, отслеживая синаптические изменения.

В результате выяснилось, что во время бодрствования клетки мозга приобретают больше связей, которые затем сбрасываются во время сна.

Информируется, что сокращение было более выраженным в первую половину ночи.

В работе говорится о том, что когда рыб лишали сна, их синаптические связи продолжали расти, пока им не давали отдохнуть, после чего перезагрузка повторялась.

Была при этом найдена вариабельность синаптических изменений среди разных типов нейронов.

Специалисты рассказали, что некоторые нейроны демонстрировали постоянную закономерность увеличения количества синапсов в течение дня и потери ночью, в то время как другие показывали противоположную картину.

Резюмируется, что данная изменчивость предполагает, что разные типы нейронов могут иметь разные роли или регуляторные механизмы во время сна.

Ранее американцы назвали неожиданный способ борьбы с одиночеством.

Тэги: ученые, мир, наука, сон

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.06.24 03:37

Американцы сообщили о неожиданном вреде шума от самолетов

07.06.24 01:32

Британцы рассказали об умственных способностях женщин кое-что пикантное

07.06.24 00:13

Ученые поведали о еще одной смертельной опасности диабета

06.06.24 20:26

Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода

06.06.24 16:28

Усик может сменить весовую категорию. Названо условие

06.06.24 14:44

Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами

06.06.24 14:17

Украина уже использовала оружие США для ударов по России, — AP

06.06.24 13:51

Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет

06.06.24 13:25

В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине

06.06.24 11:26

Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России

06.06.24 10:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат

06.06.24 10:10

Россия держит на ВОТ и на границе с Украиной более полумиллиона солдат, — СМИ

06.06.24 09:06

«Укрэнерго» анонсировало отключения на четверг

05.06.24 15:55

Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска

05.06.24 13:39

«Мирный план» Пекина по Украине поддержали свыше 20 стран, — МИД Китая

05.06.24 13:20

До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, — Financial Times

05.06.24 10:15

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 513 700 солдат

05.06.24 10:04

Выборы президента США: букмекеры считают, что Трамп таки победит Байдена

04.06.24 16:56

Байден четко сказал, каким должен быть мир в Украине

03.06.24 01:19

Ученые выяснили о женщинах нечто пикантное

03.06.24 02:25

Офтальмолог назвал неочевидную причину проблем со зрением

31.05.24 14:01

Орбан назвал человека, который способен завершить войну в Украине

31.05.24 13:02

Австралийцы поведали о пользе выкладывания фотографий еды в социальные сети

31.05.24 17:05

Создана самая тонкая линза в мире

31.05.24 18:18

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в первые дни лета

31.05.24 16:32

Ученые назвали эффективную диету для похудения

31.05.24 15:28

Генетик назвала черту характера, которая «защищает» сердце

31.05.24 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 507 650 солдат

03.06.24 12:17

Украина может сбивать системами Patriot самолеты РФ над Россией, — немецкий генерал

Фото и Видео
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
В Черном море ликвидировано очередное вражеское судно
В Черном море ликвидировано очередное вражеское судно
Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России
Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России
Во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто. Пострадали семь человек
Во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто. Пострадали семь человек
В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы
В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы
Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год, — Зеленский
Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год, — Зеленский
В Киеве за нарушение парковки эвакуировали... автобус
В Киеве за нарушение парковки эвакуировали... автобус
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.