Шведы поведали о страшном вреде стресса для мозга

Эксперты из Каролинского института в Швеции поведали о страшном вреде стресса для мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физиологический стресс, то есть повышенный уровень гормона кортизола в крови, ухудшает способность мозга выполнять обычные функции.

Поясняется, что когнитивный резерв представляет собой способность мозга справляться с последствиями заболеваний или возрастных изменений, сохраняя свои обычные функции.

Указывается на то, что когнитивно стимулирующий и обогащающий жизненный опыт и поведение, такие как высшее образование, сложная работа, непрерывная физическая и досуговая деятельность, а также здоровые социальные взаимодействия, помогают создать когнитивный резерв.

Вместе с этим высокий или постоянный уровень стресса истощает его.

В опыте приняли участие 113 добровольцев.

Шведы проанализировали уровни пережитого (или переживаемого) физиологического стресса каждого добровольца путем оценки уровня гормона кортизола в слюне.

Кроме этого, как отмечается, были установлены уровни психологического напряжения испытуемых с помощью специальных тестов.

В результате выяснилось, что сильный физиологический стресс коррелировал с более выраженными биомаркерами болезни Альцгеймера.

Сообщается, что стресс косвенно истощает когнитивный резерв, негативно влияя на качество сна.

Резюмируется, что выполнение упражнений на осознанность и медитации могут снизить уровень кортизола и предотвратить нежелательные изменения в мозге и психике.

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