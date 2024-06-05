США отказались помогать Украине в войне живой силой

Белый дом не хочет помогать Украине в войне живой силой. Позицию озвучил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он сказал: «Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев в Украине».

При этом чиновник добавил, что американское оружие, которое прибывает в нашу страну, меняет ситуацию на фронте в лучшую сторону.

Было сказано: «Сейчас они выбираются из этой ямы. Мы надеемся, что в итоге ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление».

Ранее мы писали, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.