Канадцы объяснили, почему женщинам иногда стоит отказываться от социальных сетей

Эксперты из Йоркского университета в Торонто (Канада) советуют женщинам иногда отказываться от социальных сетей. Стало известно, для чего это нужно.
В отчете сказано о том, что временное ограничение использования социальных сетей способно положительно сказаться на психическом состоянии молодых женщин.
Ученые отмечают, что наиболее частыми пользователями социальных сетей являются молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет.
Специалисты стремились узнать, как повлияет на душевное здоровье женщин цифровой детокс, то есть отказ от нахождения в социальных сетях в течение семи дней.
В проведенном опыте приняли участие 66 студенток в возрасте от 17 до 24 лет, которых разделили на две группы: первая должна была взять недельную паузу в использовании социальных сетей, а вторая могла сохранять привычную активность в них.
Добровольцы заполнили базовые анкеты, измеряющие самооценку и восприятие своего тела.
В итоге оказалось, что женщины, которые сделали недельный перерыв, заявили о значительно более высокой самооценке и удовлетворенности своим телом по сравнению с теми, кто продолжал использовать социальные сети в обычном режиме.
Информируется, что такое улучшение было очевидно как в общей самооценке, так и в конкретных областях, таких как внешний вид и социальная самооценка.
Резюмируется, что цифровой детокс служит простым и бесплатным способом улучшить психическое здоровье для молодых женщин, и особенно эффективен для пользователей, которые больше других озабочены своим внешним видом.
Ранее ученые выяснили о женщинах нечто пикантное.