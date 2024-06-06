Канадцы объяснили, почему женщинам иногда стоит отказываться от социальных сетей

Эксперты из Йоркского университета в Торонто (Канада) советуют женщинам иногда отказываться от социальных сетей. Стало известно, для чего это нужно.

В отчете сказано о том, что временное ограничение использования социальных сетей способно положительно сказаться на психическом состоянии молодых женщин.

Ученые отмечают, что наиболее частыми пользователями социальных сетей являются молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет.

Специалисты стремились узнать, как повлияет на душевное здоровье женщин цифровой детокс, то есть отказ от нахождения в социальных сетях в течение семи дней.

В проведенном опыте приняли участие 66 студенток в возрасте от 17 до 24 лет, которых разделили на две группы: первая должна была взять недельную паузу в использовании социальных сетей, а вторая могла сохранять привычную активность в них.

Добровольцы заполнили базовые анкеты, измеряющие самооценку и восприятие своего тела.

В итоге оказалось, что женщины, которые сделали недельный перерыв, заявили о значительно более высокой самооценке и удовлетворенности своим телом по сравнению с теми, кто продолжал использовать социальные сети в обычном режиме.

Информируется, что такое улучшение было очевидно как в общей самооценке, так и в конкретных областях, таких как внешний вид и социальная самооценка.

Резюмируется, что цифровой детокс служит простым и бесплатным способом улучшить психическое здоровье для молодых женщин, и особенно эффективен для пользователей, которые больше других озабочены своим внешним видом.

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