Британцы бьют тревогу: антропогенное глобальное потепление достигло рекордных темпов

Эксперты из университета Лидса в Великобритании бьют тревогу. По их словам, в 2023-м году антропогенное (то есть, вызванное человечеством) глобальное потепление достигло рекордных темпов.

Указывается, что в прошлом году такой печальный «вклад» людей в повышение глобальных температур составил 1,3 градуса, а общий объем потепления за год достиг 1,43 градуса.

Отмечается, что на него повлияли климатический феномен Эль-Ниньо и другие природные факторы.

Ученые подчеркивают, что антропогенное потепление растет с беспрецедентной для инструментальных данных скоростью, достигнув примерно 0,26 градуса за 2014-2023-е годы.

Информируется, что подобные резкие темпы вызваны сочетанием постоянно высоких выбросов парниковых газов, эквивалентных 53 миллиардам тонн CO2 в год, а также продолжающимся улучшением качества воздуха, которое снижает силу антропогенного охлаждения атмосферными аэрозолями.

Сообщается, что оставшийся углеродный баланс (объем углекислого газа, который может быть выброшено до того, как мир столкнется с глобальным потеплением на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня) составляет всего около двухсот миллиардов тонн, что соответствует нынешним выбросам примерно за пять лет.

В отчете говорится: «Данный анализ призван отслеживать долгосрочные тенденции, вызванные деятельностью человека. Наблюдаемые температуры стали продуктом этой долгосрочной тенденции, модулируемой краткосрочными естественными изменениями».

Резюмируется: «В прошлом году, когда были побиты наблюдаемые температурные рекорды, эти природные факторы временно добавили около 10% к долгосрочному потеплению».

Ранее ученые заявили, что Арктика станет синей.