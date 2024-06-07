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Новости > Британцы рассказали об умственных способностях женщин кое-что пикантное

Британцы рассказали об умственных способностях женщин кое-что пикантное

Агата Кловская
07.06.24 01:32
119
Британцы рассказали об умственных способностях женщин кое-что пикантное

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании узнали о женщинах кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что была обнаружена связь между менструацией и изменениями в когнитивных способностях женщин.

Во время проведенного опыта 241 участница два раза прошла серию тестов на оценку мыслительных способностей с интервалом в четырнадцать дней, чтобы выявить воздействие разных фаз женского месячного цикла.

Указывается, что задания были разработаны для имитации психических процессов, типичных для командных видов спорта.

Так, в одном испытании добровольцам показывали улыбающиеся или подмигивающие лица и просили нажимать клавишу пробела только тогда, когда они видели смайлик, чтобы проверить сдержанность, внимание, время реакции и точность.

В другом опыте женщин попросили идентифицировать зеркальные изображения в задаче трехмерного вращения, которая оценивает пространственное восприятие. Задание, в котором подопытным нужно были клацнуть мышью при столкновении двух движущихся шаров на экране, измеряла пространственную реакцию.

Информируется, что хоть женщины и сетовали, что чувствовали себя хуже во время менструации, время их реакции оказалось быстрее, и они допустили меньше ошибок.

К примеру, поясняют ученые, в задаче с движущимися шариками их расчет времени был в среднем на 10 миллисекунд (12%) точнее, а в задаче на торможение они нажимали пробел в неподходящее время на 25% реже.

Поясняется, что данный эффект может быть обусловлен изменением баланса гормонов прогестерона и эстрогена в организме.

Резюмируется, что сделанное открытие имеет значение для спортивной и общей медицины.

Ранее ученые выяснили о женщинах нечто пикантное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, женщины

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