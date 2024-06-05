Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 513 700 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 5 июня.

Сообщается, что были ликвидированы 513 700 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 806 танков, 15 036 боевых бронированных машин, 13 385 артиллерийских систем, 1 092 РСЗО, 830 средств ПВО, 357 самолетов, 326 вертолетов, 10 805 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 270 крылатых ракет, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 18 297 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 223 единицы специальной техники.

В Италии подтвердили планы передать Украине SAMP/T.