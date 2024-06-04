Байден четко сказал, каким должен быть мир в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил, как видит мир для Украины в будущем. Об этом Байден сказал в интервью для издания Time.
В частности, у главы Белого дома спросили, какой должна быть конечная цель в Украине и каким должен быть мир.
«Мир будет выглядеть как гарантирование, что Россия никогда не оккупирует Украину», — подчеркнул Байден.
При этом слово «никогда» президент США повторил четыре раза.
«И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это значит, что у нас с ними отношения как с другими странами, где мы поставляем оружие для того, чтобы они могли оборонять себя в будущем», — добавил Байден.
В то же время, как напомнил лидер США, он ранее говорил о том, что не готов поддержать НАТО-зацию Украины.
Вместе с тем, по его словам, если страны Запада позволят Украине упасть, то за ней упадут другие страны по соседству с Россией.
Также у него спросили, существует ли угроза того, что НАТО находится на скользком пути к войне с Россией.
«Нет, мы на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем в отношении Украины», — сказал Байден.
Напомним, в США прокомментировали отсутствие Байдена на Саммите мира.