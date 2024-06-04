Байден четко сказал, каким должен быть мир в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил, как видит мир для Украины в будущем. Об этом Байден сказал в интервью для издания Time.

В частности, у главы Белого дома спросили, какой должна быть конечная цель в Украине и каким должен быть мир.

«Мир будет выглядеть как гарантирование, что Россия никогда не оккупирует Украину», — подчеркнул Байден.

При этом слово «никогда» президент США повторил четыре раза.

«И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это значит, что у нас с ними отношения как с другими странами, где мы поставляем оружие для того, чтобы они могли оборонять себя в будущем», — добавил Байден.

В то же время, как напомнил лидер США, он ранее говорил о том, что не готов поддержать НАТО-зацию Украины.

Вместе с тем, по его словам, если страны Запада позволят Украине упасть, то за ней упадут другие страны по соседству с Россией.

Также у него спросили, существует ли угроза того, что НАТО находится на скользком пути к войне с Россией.

«Нет, мы на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем в отношении Украины», — сказал Байден.

Напомним, в США прокомментировали отсутствие Байдена на Саммите мира.