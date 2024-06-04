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Новости > В Минэнерго объяснили, почему подняли тариф на свет для населения

В Минэнерго объяснили, почему подняли тариф на свет для населения

Агата Кловская
04.06.24 16:42
138
В Минэнерго объяснили, почему подняли тариф на свет для населения

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения потребовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает Telegram Минэнерго.

«Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную во времена Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа — это вынужденный шаг, единственная причина которого — это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов», — сказала она.

Гринчук напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании «Центрэнерго» и гидроэлектростанции «Укргидроэнерго».

В то же время, она добавила, что новый тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн/кВт-ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

«Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт-ч двумя государственными энергокомпаниями — „Энергоатомом“ и „Укргидроэнерго“, а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одной киловатт -час составляет более 7,5 грн», — пояснила заместитель министра энергетики.

Напомним, из-за российских обстрелов в Украине повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

Ранее Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-ч.

Это решение было принято из-за необходимости восстановления поврежденных энергообъектов в результате массированных ракетных атак.

Напомним, в Кабмине рассказали, кому точно не будут выключать свет во время ограничений.

Тэги: тарифы, свет, Министерство энергетики Украины

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