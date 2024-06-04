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Новости > НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски американские войска в Европу в случае войны, — СМИ

НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски американские войска в Европу в случае войны, — СМИ

Агата Кловская
04.06.24 16:25
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НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски американские войска в Европу в случае войны, — СМИ

НАТО разрабатывает несколько «сухопутных коридоров» для переброски американских войск и бронетехники к линии фронта в случае большой европейской наземной войны с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.

Американские солдаты будут высаживаться в одном из пяти портов и следовать по заранее спланированным логистическим маршрутам, чтобы противостоять возможному нападению со стороны Москвы.

Логистические маршруты стали ключевым приоритетом после того, как лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе, Литва, в прошлом году договорились подготовить 300 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности к защите альянса.

Существующие планы предусматривают, что американские войска высаживаются в голландских портах перед тем, как сесть на поезда, которые перевезут их через Германию и далее в Польшу.

В случае российского вторжения в НАТО, американские войска будут переброшены в порт Роттердам, а затем отправлены на восток. Но за кулисами также принимаются меры по расширению маршрутов к другим портам, чтобы гарантировать, что наземная линия связи не будет прервана московскими войсками.

Если силы НАТО, входящие из Нидерландов, подвергнутся российским бомбардировкам или будут разрушены североевропейские порты, альянс намерен переключить внимание на порты в Италии, Греции и Турции.

Из итальянских портов американские войска могут быть переброшены по суше через Словению, Хорватию и Венгрию, которая граничит с Украиной.

Аналогичные планы существуют относительно транспортировки войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию, чтобы достичь восточного фланга альянса.

Напомним, Орбан считает, что НАТО и Россия таки могут начать воевать.

Тэги: Россия, НАТО, война

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