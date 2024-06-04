Кабмин продлил на три месяца отсрочки от мобилизации

Кабмин продлил еще на три месяца сроки действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленной решениями Министерства экономики. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 4 июня.

По его словам, внесено изменение в постановление о продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

Предусмотрено продление сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики, не закончившихся на день принятия постановления, автоматически на три месяца вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее.

Напомним, Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации.