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Новости > Британская разведка назвала направление, где россияне сосредотачивают основные силы

Британская разведка назвала направление, где россияне сосредотачивают основные силы

Агата Кловская
04.06.24 15:53
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Британская разведка назвала направление, где россияне сосредотачивают основные силы

В течение последних 72 часов сектор Авдеевка-Покровск в Донецкой области оставался основным направлением усилий российских сил, при этом захватчики не достигли значительных успехов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке заявили, что российские силы добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка.

При этом отмечается, что по параллельной оси примерно в 3 км к югу российские силы, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка-Перша.

«Далее к югу российские силы не добились значительных успехов, несмотря на интенсивные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, расположенного на трассе E50», — говорится в сообщении.

Атаки российских войск на село Невельское, по сообщениям, были отбиты, и село, вероятно, остается в руках украинских войск.

«В течение следующей недели этот район, вероятно, будет оставаться зоной повышенного оперативного внимания, поскольку российские силы пытаются сохранить оперативный темп в условиях тяжелых потерь», — заявили в британской разведке.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 512 420 солдат.

Тэги: война в Украине, британская разведка

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