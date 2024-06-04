Кабинет министров одобрил «Матрицу реформ»

Кабинет министров утвердил план изменений, систематизирующий реформы в Украине с учетом рекомендаций и предложений партнеров — «Матрицу реформ». Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 4 июня.

«Сегодня принимаем важное и уникальное решение для того, чтобы изменить нашу страну. Мы официально утверждаем Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных нам международными партнерами рекомендаций и условий», — заявил он.

По словам Шмыгаля, речь идет о плане изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility и условия Всемирного банка.

Премьер объяснил, что название Матрица реформ выбрали, потому что есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния каждой реформы на рост экономики и восстановления Украины. При этом она была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы по методологии Центра роста Гарвардского университета.

«На 2024 год предусмотрено сделать более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации», — заявил Шмыгаль.

По его словам, есть три приоритета реформ:

— Макроэкономические политики — это основа для восстановления экономики и финансовой устойчивости;

— Институционные изменения — антикоррупционная борьба, реформа правоохранительных органов, повышение возможностей Украины и региональных институций;

— Структурные реформы — это политики, связанные с человеческим капиталом, а также меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды.

Шмыгаль добавил, что сегодня запускается специальный веб-портал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения.

«„Матрица реформ“ — это уникальный инструмент для нашего государства. Каждый человек в режиме реального времени сможет увидеть, что Украина меняется», — заверил он.

Напомним, английский язык в Украине получил новый статус.