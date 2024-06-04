В США прокомментировали отсутствие Байдена на Саммите мира

Участие в Глобальном Саммите мира в Швейцарии вместо президента Джо Байдена вице-президента Камалы Харрис и советника по национальной безопасности Джейка Салливана не означает ослабления поддержки Украины. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, пишет Washington Post.

Таким образом, он отреагировал на вопрос журналистов, не кажется ли ему, что президент США посылает неправильный сигнал миру, когда выбирает вместо Саммита мира сбор средств в Калифорнии.

Спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности ответил, что «нет ни одного лидера во всем мире, который бы поддерживал Украину больше, чем Джо Байден».

Он также сказал, что Харрис посетит Саммит мира «по нашему желанию быть представленными за этим столом», а ее присутствие поможет продемонстрировать, что «у Украины нет более сильной поддержки, чем от Соединенных Штатов».

«Независимо от того, кто представляет Соединенные Штаты на этом Саммите, нельзя утверждать, что мы как-то отошли от поддержки Украины», — сказал Кирби.

Напомним, в Венгрии сделали заявление об участии в Саммите мира.