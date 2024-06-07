Ученые поведали о еще одной смертельной опасности диабета

Эксперты из больницы общего профиля Цзы Чи на Тайване поведали о еще одной смертельной опасности диабета. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что системное воспаление, характерное для сахарного диабета, может повышать риск развития рака печени, поджелудочной, почек и мозга.

Во время своей работы ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья 1 751 457 пациентов с сахарным диабетом и без него. Сведения были получены из баз данных Национального исследования медицинского страхования, Тайваньского онкологического реестра и Национального реестра летальных исходов Тайваня за период с 1 января 2007-го года по 31 декабря 2018-го года.

В итоге оказалось, что заболеваемость раком была на 20% выше у пациентов с сахарным диабетом по сравнению со здоровыми людьми.

Указывается на то, что наиболее значимым повышение риска было для рака печени и поджелудочной железы, а также онкологических заболеваний полости рта, желчного пузыря, женских половых путей, почек и головного мозга.

Кроме этого, информируется, что у диабетиков также наблюдалось умеренное повышение риска рака желудка, кожи, груди и мочевыводящих путей. Единственным видом рака, распространенность которого была снижена в когорте диабетиков, оказался рак пищевода.

Сообщается при этом, что у людей с диабетической ретинопатией (поражением сетчатки глаза диабетического происхождения) общая заболеваемость раком была выше, чем у лиц с диабетом без осложнений.

Резюмируется, что системное воспаление в организме, которым обычно возникает при диабете, также может провоцировать различные виды рака.

Ранее человека впервые в истории удалось вылечить от диабета.