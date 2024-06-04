Соцсеть X позволила публиковать порно на своей платформе

Соцсеть X (бывший Twitter) обновила правила, позволяющие пользователям публиковать контент для взрослых. На это обратили внимание у Tech Crunch.

Отмечается, что платформа потребует от пользователей, регулярно публикующих NSFW-контент, изменить свои настройки, чтобы обозначить изображения и видео, которые они публикуют, как чувствительный контент. Соответствующие предупреждения можно также добавлять к отдельным публикациям.

По умолчанию пользователи, не достигшие 18 лет или не указавшие дату своего рождения, не могут просматривать NSFW-материалы.

Правила запрещают контент, «пропагандирующий эксплуатацию, отсутствие согласия, объективацию, сексуализацию или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение». Кроме того, порно-контент запрещено публиковать на видных местах, например как фотографию профиля или баннер.

Как сообщается, правила X применяются ко всему контенту для взрослых, независимо от того, реальные ли это фото/видео, созданные искусственным интеллектом или анимация.

«Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, при условии, что они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного выражения», — заявили в Х.

Соцсеть также будет скрывать лайки, чтобы пользователи не могли узнать понравившиеся сообщения друг друга.

Напомним, в социальной сети Х появилась новая важная функция.