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Новости > Ученые разгадали тайну лунатиков

Ученые разгадали тайну лунатиков

Агата Кловская
06.06.24 05:27
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Ученые разгадали тайну лунатиков

Эксперты из Нидерландского института нейробиологии узнали, о чем думают лунатики. Появились данные их отчета.

В нем специалисты поведали о том, какие процессы происходят в мозге человека, который находится в состоянии лунатизма, или парасомнии.

Ученые поясняют, что парасомния представляет собой весьма загадочные состояния, возникающие во время сна с медленным движением глаз.

Говорится, что такие условия могут привести к сложному поведению, пока человек частично спит.

Так, указывается, что люди могут сидеть, разговаривать, вставать с постели или даже совершать опасные действия, такие как вождение автомобиля или совершение актов насилия, что поднимает серьезные вопросы о сознательности и ответственности.

Исследователи собрали 22 людей с таким состоянием. Добровольцы прошли детальное медицинское обследование и сделали две записи сна с помощью электроэнцефалографии высокой плотности.

Сообщается, что первую запись сделали во время обычного ночного сна, а вторую уже после ночи полного лишения сна, призванного повысить вероятность и сложность эпизодов парасомнии.

Информируется, что во время второй записи ученые воспроизводили громкие звуки, чтобы спровоцировать эпизоды парасомнии. Когда эпизод возникал, экспериментатор ждал, пока он закончится, прежде чем назвать имя пациента и провести интервью о его переживаниях. Такой опрос был направлен на то, чтобы уловить самые последние переживания пациента, прежде чем он сможет их забыть.

Всего во время работы были зафиксированы 102 потенциальных эпизода парасомнии, из которых 75 были единогласно подтверждены независимыми экспертами.

Отмечается, что эпизоды, как правило, были из коротких спутанных пробуждений, при этом ни один из участников не вставал с постели. Парасомнические проявления различались по длительности, средняя продолжительность составила около 28 секунд.

Выяснилось, что число сообщений о сознательных переживаниях было значительно выше, когда высокоамплитудные медленные волны ЭЭГ присутствовали в передних областях коры в сочетании с активацией в задних областях коры.

Резюмируется, что такие закономерности аналогичны тем, которые наблюдаются во время сновидений. Способность вспомнить содержание этих переживаний была связана с более высокой активацией ЭЭГ в правой медиальной височной области перед началом движения.

Ранее американцы предупредили о смертельной опасности бодрствования по ночам.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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