Выявлена новая неожиданная польза аспирина

Эксперты из Гарвардской медицинской школы в США поведали о новой пользе аспирина. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что его небольшие дозы снижают воспаление, возникающее в организме вследствие недостатка сна.

В проведенном исследовании приняли участие 46 здоровых взрослых людей.

В условиях контролируемого ограничения добровольцы каждый день употребляли плацебо или аспирин в низких дозах в течение двух недель дома, а после этого во время одиннадцатидневного пребывания в стационаре. Пребывание там стартовало с двух ночей восьмичасового сна. В течение следующих пяти ночей подопытным разрешили спать по четыре часа. Еще три ночи было отведено на нормальный восстановительный сон.

Информируется, что состояние иммунной системы и выраженность маркеров воспаления в крови участников оценивались до начала и после завершения эксперимента.

В результате оказалось, что аспирин в низких дозах снижал активность воспалительных путей в организме испытуемых второй группы.

Указывается, что было зафиксировано снижение экспрессии интерлейкина-6 и дважды положительных клеток ЦОГ-1/ЦОГ-2, а также уровней С-реактивного белка в сыворотке крови испытуемых.

Поясняется, что данные маркеры сигнализируют о запуске воспалительного процесса по различным причинам, в числе которых недостаток сна.

При этом, резюмируется, что аспирин повышал эффективность восстановительного сна.

Ранее итальянцы сообщили о неочевидной пользе аспирина.