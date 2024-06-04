Английский язык в Украине получил новый статус

Во вторник, 4 июня, Верховная Рада приняла закон №9432 «О применении английского языка в Украине». Об этом поведал народный депутат Ярослав Железняк.

Уточняется, что документ поддержали 236 народных избранников.

Он сообщил: «Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т. п.».

Кроме этого парламентарий отметил, что была отдельная дискуссия по правке №336, внесенной за день до принятия закона и предусматривающей бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. В итоге она была поддержана 226 голосами.

Ранее было доказано, что ребенок начинает «учить» язык еще в утробе матери.