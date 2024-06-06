Австралийцы назвали неочевидный фактор, повышающий риск диабета

Эксперты из Сиднейского института кардиологических исследований имени Виктора Чанга в Австралии озвучили неочевидный фактор, повышающий риск диабета. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что избыточное накопление межмышечной жировой ткани может привести к сахарному диабету второго типа и сердечнососудистым заболеваниям.

Поясняется, что межмышечная жировая ткань представляет собой тип жира, который располагается между мышечными волокнами и группами мышц и имеет решающее значение для поддержания функции мышц.

Ученые оценили массив ранее опубликованных научных статей на тему влияния избытка межмышечной жировой ткани на кардиометаболическое здоровье.

В итоге оказалось, что излишнее количество межмышечной жировой ткани может вызвать атрофию мышц, снизить функциональные возможности тела, спровоцировать воспаление в организме, а также стать причиной резистентности к инсулину (состояние предшествует диабету), сердечнососудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и ускоренного биологического старения.

Кроме этого было установлено, что к накоплению межмышечной жировой ткани приводит увеличение в организме числа клеток, известных как фиброадипогенные предшественники, которое может быть следствием гормональных изменений, острых и хронических заболеваний и нездорового образа жизни.

Впрочем, как признают специалисты, сейчас простых и быстрых способов оценки количества жировой ткани в мышцах не существует.

Они резюмируют, что следует внимательно следить за весом и вести здоровый образ жизни, в частности, регулярно выполнять физические упражнения.

Ранее человека впервые в истории удалось вылечить от диабета.