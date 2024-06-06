Диетолог рассказала о цветных помидорах кое-что любопытное

Российский диетолог Марият Мухина рассказала о том, чем полезны помидоры разных цветов. Ее слова цитируют местные СМИ.

По словам эксперта по питанию, желтые ягоды получают такой оттенок за счет каротиноидного пигмента лютеина, который может защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов.

Она сказала: «Желтые томаты содержат больше каротина, нежели помидоры других цветов. Это мощный антиоксидант, снижающий риск развития сердечнососудистых и онкологических заболеваний. В них много витамина C и калия, а витамин B6 благотворно влияет на состояние нервной системы».

Кроме этого специалист сообщила, что розовые и красные помидоры при этом содержат антоцианы, препятствующие воспалениям, оранжевые – каротиноиды и бета-каротин, способствующий укреплению иммунной системы.

Отмечается, что в черных томатах есть антоцианы, которые помогут улучшить зрение и когнитивные функции. Также они полезны для профилактики многих хронических заболеваний, в том числе артрита и сахарного диабета.

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