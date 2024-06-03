Showrunner: новый сервис позволяет зрителям создавать собственные шоу с помощью ИИ

Студия Fable анонсировала платформу Showrunner, на которой пользователи смогут творить свои сюжеты, диалоги и кадры на базе 10 доступных сериалов разных стилей и жанров.

С помощью подсказок и нейросетей можно делать ролики длительностью от 2 до 16 минут.

У более заинтересованных пользователей Showrunner будет возможность полностью изменить сценарий сериала.