Showrunner: новый сервис позволяет зрителям создавать собственные шоу с помощью ИИ

Нидерланды позволят Украине бить по территории РФ с истребителей F-16
Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира в Швейцарии, — СМИ
Украина может сбивать системами Patriot самолеты РФ над Россией, — немецкий генерал
Макрон разрешил Украине бить ракетами Scalp по аэродромам РФ в Белгороде и Курске, — BBC
В киевском метро изменен график движения поездов
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 511 130 солдат
Британская разведка назвала число убитых и раненых российских солдат с начала войны
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности
Китай отказался от участия в Саммите мира, — СМИ
Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ, — Politico