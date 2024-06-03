В Германии стартовали масштабные учения НАТО

В ФРГ 3 июня начались одни из крупнейших в Европе учений НАТО по совместным воздушным операциям, направленным на усиление сотрудничества со странами-партнерами, а также на обмен авиационным и техническим опытом. Учения будут продолжаться до 14 июня. Об этом сообщает DW.

В тактических учениях военно-воздушных сил НАТО на немецкой авиабазе принимают участие около 60 истребителей и других боевых самолетов. Кроме того, около 1100 военнослужащих из 11 стран Альянса, а также из Австрии и Швейцарии присоединились к маневрам Tiger Meet на аэродроме Шлезвиг-Ягель в северной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Как сообщается, эти учения являются одними из крупнейших из совместных воздушных операций в Европе и предлагают особенно ценный опыт для экипажей, участвующих в них.

Напомним, в США хотят выяснить, как страны-члены НАТО выполняют свои оборонные обязанности.