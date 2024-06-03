Нидерланды позволят Украине бить по территории РФ с истребителей F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщает Politico.

По ее словам, Нидерланды не будут вводить ограничения, как в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предостерег Киев от полетов истребителей F-16, которые он получит от его страны, в российском воздушном пространстве.

«Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться», — заявила Оллонгрен.

Она добавила, что Амстердам лишь просит Украину соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, «что означает, что они будут использовать ее для поражения военных целей, которые им нужны для самообороны».

Напомним, Украина может сбивать системами Patriot самолеты РФ над Россией.