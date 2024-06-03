Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира в Швейцарии, — СМИ

Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии. Об этом сообщили источники немецкого агентства DPA, сообщает Bild.

Информацию о том, что Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира, немецкое агентство получило от источников в дипломатических кругах в Эр-Рияде.

Причиной такого решения Саудовской Аравии якобы является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет России.

Официального подтверждения решения Саудовской Аравии пока нет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне, и выразил надежду, что в мероприятии примет участие глава Белого дома Джо Байден.