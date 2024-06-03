Лидеры сборной Украины по футболу выразили желание сыграть на Олимпиаде

По информации журналиста Игоря Бурбаса, два игрока национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко хотят поехать на Олимпиаду-2024.

В список можно внести трех футболистов старше 23-х лет, а Ярмоленко и Цыганков выразили готовность поехать в Париж. Сообщается, что тренер олимпийской сборной Руслан Ротань получил согласие от этих игроков, если будет решение взять их на турнир.

Однако Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

«Динамо» Киев и «Жирона» пока не сообщали о своем решении по поводу Олимпиады.

Напомним, озвучена заявка сборной Украины по футболу на сегодняшний матч против Германии.