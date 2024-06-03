Зеленский объяснил, почему Трампу стоило бы приехать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы в Украину приехал 45 президент США Дональд Трамп. Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

Украинский лидер объяснил, что Трамп так мог бы глубже понять ситуацию и увидеть своими глазами, что происходит в Украине.

«Он знает Путина, насколько я понимаю по некоторым высказываниям. Думаю, чтобы знать Путина, нужно не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он сделал в Украине. Так больше поймешь, с кем имеешь дело», — объяснил президент. Украины.

По словам Зеленского, это позволит определиться по дальнейшей стратегии между США и Украиной.

«Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видит — тогда бы я понял и это было бы для меня отправной точкой стратегии», — добавил Зеленский.

Напомним, Трамп поведал, как хочет завершить войну в Украине.