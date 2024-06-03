Россияне сбросили на Белгородскую область еще три авиабомбы

Российские войска продолжают «терять» бомбы на своих территориях: еще три ФАБ упали с российских самолетов на Белгородскую область РФ за последние трое суток. Об этом сообщает независимый российский ТГ-канал Astra.

Сообщается, что российские самолеты по меньшей мере 81 раз случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 100 дней.

В частности, 31 мая в поле в Шебекинском городском округе была найдена ФАБ-250. 1 июня ФАБ-500 нашли рядом с жилым домом на улице Совхозная в Шебекино. В этот же день в поле в Шебекинском городском округе обнаружили еще одну ФАБ-250.

Отмечается, что во всех трех случаях никто не пострадал.

Напомним, на Белгородскую область упали очередные российские авиабомбы.