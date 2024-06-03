У Зеленского анонсировали положительные решения по ПВО в ближайшее время

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Как рассказал Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основным.

«Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания», — отметил Никифоров.

В частности пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь — с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.

«И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время», — заявил Никифоров.

Напомним, Украина может сбивать системами Patriot самолеты РФ над Россией.