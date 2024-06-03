Синоптики поведали украинцам, какой будет погода в ближайшие пару дней

В Украине испортилась погода. О том, чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие пару дней, поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что во вторник, 4 июня, ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем по стране, кроме юго-востока, пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы.

Днем в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, днем в западных и северных областях 22-27 тепла, на остальной территории плюс 28-33. На высокогорье Карпат ночью 8-13 тепла, днем плюс 14-19.

В Киеве завтра ночью будет сухо, днем пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла.

В среду, 5 июня, в Украине прогнозируются кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град, только днем в южных областях без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый.

Ночью плюс 13-18, днем 22-27 тепла. На юге и востоке ночью плюс 16-21, днем прогреется до 27-32, местами 35 тепла.

В украинской столице послезавтра ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла.

Ранее мы писали, что Украину продолжит интенсивно трепать непогода.