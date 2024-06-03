Непогода серьезно ударила по украинской энергетике

Украину накрыла непогода. О последствиях поведали в министерстве энергетики.

Там говорят, что из-за сложных погодных условий в нашей стране были обесточены 312 населенных пунктов с более 55 тысячами абонентов.

Сильнее всех пострадали Сумская (173 населенных пункта) и Киевская (53) области.

Информируется, что без электричества в Сумской области оставались сельскохозяйственные предприятия, местные промышленные и бытовые потребители Сум вследствие отключения оборудования на одной из высоковольтных подстанций по технологическим причинам, впоследствии повторившегося во время грозы. Сейчас оборудование включено в работу, все потребители запитаны.

Кроме этого, как стало известно, в Сумской области во время грозы отключалась воздушная линия, оставались без света бытовые потребители и больница в Шостке.

Также говорится, что в Черниговской области для тушения пожара, произошедшего на оборудовании одной из подстанций облэнерго, отключались две воздушные линии. В результате обесточивались бытовые и промышленные потребители Славутича.

Резюмируется, что в Волынской области отключалась воздушная линия облэнерго. При этом на время обесточивались бытовые потребители Владимира.

Ранее мы писали, что Украину продолжит интенсивно трепать непогода.