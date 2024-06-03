Украину продолжит интенсивно трепать непогода

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине во вторник, 4 июня. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что завтра в большинстве западных, а также в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, а днем по всей стране кроме юго-востока ожидаются грозы.

Указывается также, что днем в отдельных районах также ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Подчеркивается, что из-за этого был объявлен I уровень опасности (желтый).

Ранее синоптик рассказала, каким будет это лето в Украине.