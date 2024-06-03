В ООН сделали важное заявление по поводу судьбы Палестины

В ООН высказались по поводу судьбы Палестины. Призывают все страны мира признать это государство для достижения мира на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении специальных докладчиков ООН, которое публикует Управлением верховного комиссара по правам человека.

Среди прочего, в нем говорится: «Все государства должны последовать примеру 146 государств-членов ООН и признать государство Палестина, а также использовать все имеющиеся в их распоряжении политические и дипломатические ресурсы для обеспечения немедленного прекращения огня в Секторе Газа».

Специалисты подчеркивают, что это необходимое условие для достижения прочного мира в Палестине и на всем Ближнем Востоке.

Кроме этого, по их словам, это важное признание прав палестинского народа и его борьбы и страданий за свободу и независимость.

В ООН приветствовали недавнее признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией, которое произошло после того, как Генеральная Ассамблея подавляющим большинством голосов (143 против девяти) проголосовала в поддержку заявки Палестины на полноправное членство в ООН.

В ООН отметили: «Несмотря на то, что перспектива прочного мира и прекращения оккупации остается неясной со времени заключения соглашений в Осло более тридцати лет назад, нельзя отказываться от политического решения».

Резюмируется: «Решение о сосуществовании двух государств остается единственным международно признанным путем к миру и безопасности для Палестины и Израиля и выходом из многолетних циклов насилия и недовольства».

Ранее в ООН поведали о жуткой ситуации в Секторе Газа.