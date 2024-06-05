Корейцы привели еще один веский довод есть овощи и фрукты

Эксперты из университета Шинхан в Южной Корее объяснили, почему нужно есть овощи и фрукты. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что подобный рацион питания снижает риск развития саркопении, то есть возрастной потери мышечной массы.

Новое исследований базировалось на данных ранее опубликованных 14 научных работ на тему связи между потреблением овощей и фруктов и развитием саркопении. В них приняли участие 6 436 больных с саркопенией и несколько тысяч здоровых добровольцев.

Поясняется, что саркопения (постепенная потеря мышечной массы и силы с возрастом) поражает 8-36% взрослых людей моложе 60 лет и 10-27% лиц старше 60 лет.

Сказано, что подобная патология способна привести к инвалидности, диабету и гипертонии. Факторы риска мышечного истощения включают некоторые хронические заболевания, малоподвижный образ жизни и недостаточное питание.

Оказалось, что потребление овощей и фруктов было достоверно связано со снижением риска развития саркопении.

Информируется также, что данная связь была наиболее значимой у мужчин.

Отмечается, что наибольшую пользу от употребления фруктов и овощей получали люди в возрасте 60 лет и младше.

Резюмируется, что антиоксидантные свойства этих продуктов могут способствовать сохранению мышечной массы.

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