Китайцы рассказали об удивительной пользе чеснока

Эксперты из Юго-восточного университета в Китае поведали о небывалой пользе чеснока. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что он эффективно нормализует уровни глюкозы и холестерина в крови.

Специалисты в ходе своей работы провели анализ данных 29 ранее опубликованных научных работ на тему влияния растительных продуктов и специй на кардиометаболическое здоровье человека.

Указывается, что в данных исследованиях приняли участие 1 567 человек из разных стран, чей возраст был от 18 до 80 лет.

Уточняется, что в них участвовали как здоровые люди, так и с сахарным диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, неалкогольной жировой болезнью печени, инфарктом, ожирением, гипертонией и синдромом поликистозных яичников.

Сообщается, что чеснок в таких опытах употребляли в сыром и порошковом виде, а также в формате выдержанных экстрактов и пищевых добавок.

В итоге выяснилось, что употребление чеснока всеми способами оказывало положительный эффект и способствовало снижению показателей сахара и холестерина в крови.

Говорится, что такие удивительные свойства чеснока связаны с его способностью ускорять синтез органического соединения под названием аллицин в организме, который нормализует кровообращение, обладает противомикробной активностью и подавляет образование триглицеридов (жиров) в печени.

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