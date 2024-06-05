Выборы президента США: букмекеры считают, что Трамп таки победит Байдена

Уже 5 ноября в США состоятся выборы президента страны. Шансы кандидатов оценили эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Bet365.

Они считают, что бывший президент Дональд Трамп сумеет вернуться в Белый дом.

Ставки на его победу принимаются как 1,72 к 1.

На действующего главу государства Джо Байдена ставят 2,37 к 1.

Гипотетические шансы имеет Мишель Обама, которая может выдвинуться от Демократической партии, на которую ставят 17 к 1.

Ранее мы писали о том, что Трамп готов к тому, что его посадят в тюрьму.