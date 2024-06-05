Названы фавориты Евро-2024: что светит Украине?

С 14 июня по 14 июля в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Bet365 назвали фаворитов турнира.

Также они оценили шансы сборной Украины, которая сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

Главными претендентами на победу на Евро-2024 специалисты видят команды Англии (4 к 1), Франции (5 к 1), Германии (6,5 к 1), Португалии (9 к 1) и Испании (9 к 1).

Что касается подопечных Сергея Реброва, то их шансы оцениваются весьма скромно – лишь 101 к 1.

Ранее тренерский штаб сборной Украины объявил предварительный состав на Евро-2024.