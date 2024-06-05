Австралийцы поведали о небывалой пользе миндаля

Эксперты из университета Южной Австралии поведали о небывалой пользе миндаля. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что этот орех способен снижать аппетит и улучшать кардиометаболическое здоровье.

В проведенном исследовании приняли участие более ста добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением.

Людей поделили на две группы.

В течение девяти месяцев обе группы следовали комплектной диете.

Сообщается, что первые три месяца подопытные придерживались низкокалорийного питания, а следующие шесть – диеты для поддержания достигнутого веса.

Указывается, что люди из первой группы употребляли высокоуглеводные рисовые крекеры или мюсли в качестве перекуса, а из второй группы – миндаль.

Информируется, что оба перекуса привели к снижению веса участников примерно на 9,3% от начального значения.

Впрочем, как уточняется, что те, кто употреблял миндаль в качестве перекуса, продемонстрировали лучшие показатели кардиометаболического здоровья.

Поясняется, что в группу кардиометаболических заболеваний входят диабет, сердечнососудистые заболевания, гипертония, дислипидемия и ожирение.

Говорится, потребляющие миндаль люди чувствовали себя более сытыми на протяжении всей диеты.

Резюмируется, что снижение аппетита было обусловлено большим количеством полезных ненасыщенных жиров в составе ореха.

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