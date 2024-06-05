Свиньи-мутанты из Канады могут атаковать США

США столкнулись с необычной опасностью. О ней пишет издание Business Insider.

Сообщается, что страну могут атаковать гибридные свиньи из Канады.

В публикации сказано, что больше всего вторжение угрожает северо-восточной часть штата Монтана, Северной Дакоте, Южной Дакоте и западу Миннесоты.

Указывается, что эти животные уже нанесли ущерб сельскому хозяйству США на 2,5 миллиарда долларов.

Звери пожирают урожай, особенно кукурузу, чтобы добраться до корней растений и личинок насекомых, а также являются переносчиками различных заболеваний.

Поясняется, что эти свинью представляют собой гибрид домашней свиньи и евразийского кабана, которых завезли в Канаду в 1980-х годах, а уже в начале этого вида значительное число животных было выпущено на волю.

В то же время, руководитель исследовательского проекта университета Саскачевана Райан Брук назвал таких свиней-мутантов самыми опасными крупными млекопитающими на Земле в плане колонизации новых территорий, поскольку они способны адаптироваться к новым условиям и менять свои привычки.

Ранее в США умер человек, которому пересадили сердце свиньи.