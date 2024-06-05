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Новости > «30-30-30»: социальные сети «взорвал» необычный метод похудения

«30-30-30»: социальные сети «взорвал» необычный метод похудения

Агата Кловская
05.06.24 00:08
71
«30-30-30»: социальные сети «взорвал» необычный метод похудения

В социальных сетях быстро набирает метод похудения «30-30-30». Стало известно, в чем его суть.

Приверженцы такой концепции говорят о том, что следует съедать 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а после этого уделить 30 минут аэробике низкой или умеренной интенсивности.

Уверяется, что подобный подход к делу помогает похудеть, сохраняя при этом мышцы.

Поясняется, что белок представляет собой своеобразный строительный материал для клеток.

Информируется, что людям, которые регулярно тренируются или хотят похудеть, рекомендуется употреблять в день 1,2–2 грамма белка на килограмм веса тела.

Диетологи говорят, что диеты с высоким содержанием белка помогают сохранить мышцы при похудении.

В то же время, у многих из нас завтрак состоит из тостов, хлопьев, выпечки или других углеводов, но вот только в нем практически нет белка.

В связи с этим, пишут люди во всем мире, употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения поможет увеличить общее его потребление, зарядит энергией и позволит съесть меньше калорий в течение дня.

Также сказано, что утренние тренировки помогают похудеть и улучшить здоровье сердца.

Впрочем, по словам медиков, время тренировки не имеет значения для здоровья или физической формы, а лучшее время дня для занятий спортом то, которое позволит человеку регулярно тренироваться.

Метод «30-30-30» имеет в виду, что интенсивность тренировки должна быть низкой или умеренной, но и высокоинтенсивные тренировки не менее эффективны.

Подобная же длительность тренировки позволяет сжечь немного калорий и улучшить здоровье сердечнососудистой системы.

Резюмируется, что ключевая польза метода «30-30-30» заключается в формировании привычек, которые в совокупности могут способствовать здоровью и снижению веса: такой подход не поможет похудеть сам по себе, но может облегчить этот процесс, если придерживаться здоровой диеты и сохранять активность в течение дня.

Ранее ученые назвали эффективную диету для похудения.

Тэги: здоровье, мир, похудение

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